اقتصاد

خاص.. “الزنتوتي” يعلق على قرار الرئاسي بتشكيل لجنة مالية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف الخبير الاقتصادي “خالد الزنتوتي” في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك كم هائل من التعليقات والآراء والمناظرات حول قرار الرئيسي الأخير بخصوص تشكيل لجنة مالية ، وهذا طبيعي في وضعنا الحالي ، لأن معظمنا لا يفكر إلا في البطن وقبل الوطن ، لو أن هناك قرار آخر يتعلق بوحدة الوطن ومؤسساته ، فلا تجد مثل هذا الكم الهائل من المناقشات والتعليقات والمناظرات والمناكفات والعراك والخصام ربما يصل ( لا سامح الله) إلى البنادق والمدافع ،،،،،،،،!!!!

وأفاد قائلاً: إنني مع أي قرار يسعى للحفاظ على وحدة الوطن ورشد الانفاق المالي والتنمية المتوازنة بين ربوع الوطن جميعها ، ولذا فإني لا أعترض على القرار من حيث المبدأ ، طالما هو في سياق قانوني ، ومع إحترامي لأعضاء اللجنة ولعلي أعرف بعضهم ، إلا أن دور بعضهم التنفيذي يمكن أن يلقي بضلاله على أهداف اللجنة وسياقها القانوني ،ولذا كنت أتمنى أن تتكون اللجنة من خبراء مختصين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، خبراء منتمين لهذا الوطن ، يؤمنون بأن الحوكمة والشفافية والعلمية هم فقط عناصر الرشد المالي وعدالة توزيع مخصصات التنمية وطبقاً لمعايير واضحة علمية عادلة معلنة ، وذلك وفق نموذج له مدخلاته العلمية الخالصة.

واختتم “الزنتوتي” حديثه بالقول: كم تمنيت أن تكون هذه اللجنة لجنة استشارية تضع نموذجها العلمي العملي أمام متخذي القرار التنفيذي وطبقا للقانون المالي للدولة ، ولا يهم من أي منطقة هم ، ربما من المنطقة الشرقية جميعهم أو الجنوبية أو الغريبة، فليبيا زاخرة بأمثال أولئك الخبراء المفعمين بحب الوطن وولائهم له وحده ، ولا يخشون لومة لائم ،إلا رب العالمين والوطن .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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