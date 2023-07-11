اقتصاد

بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على باب الدعم 10,424 مليار دينار ليبي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على باب الدعم خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2023، مبلغ 10,424 مليار دينار ليبي ،حيث بلغ إجمالي دعم الأدوية 3,554 مليار دينار ، دعم الكهرباء 1,840 مليار دينار دعم النظافة 375 مليون دينار دعم المياه والصرف الصحي 250 مليون دينار.

كما بلغ إجمالي منحة الأبناء 2,310 مليار دينار ، ومنحة الزوجة والبنات 1,092 مليار دينار ، دعم أسر الشهداء 275 مليون دينار ، دعم الأندية الرياضية 140 مليون دينار دعم المعاش الأساسي 586 مليون دينار.

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