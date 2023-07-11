أويل برايس: هل تعتبر ليبيا هي البطاقة البديلة التالية لأسواق النفط؟

ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الثلاثاء أن

قائد القوات المسلحة خليفة حفتر أمر الجيش الوطني بالبقاء على أهبة الاستعداد حتى الوصول إلى توزيع عادل للثروة النفطية وفي المرة الأخيرة التي اصدر فيها مثل هذا التحذير أدى حصار النفط إلى انخفاض في الإنتاج والصادرات .

وأكدت شركتا النفط إيني وتوتال إنرجي مؤخرًا الاستثمار المستمر في تطوير النفط الليبي بحسب وصف الموقع .

وأضاف الموقع من جانبه أنه بالنظر إلى الفوضى الاقتصادية التي سببها التضخم الناتج عن أسعار الطاقة للحكومات الغربية منذ الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم فإن آخر شيء يريدونه هو إغلاق آخر لإنتاج النفط الليبي ومن شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى .

وتابع الموقع بالقول أنه يجب أن تؤخذ الفصائل السياسية الرئيسية الأخرى في ليبيا وأسواق النفط العالمية تحذير حفتر على محمل الجد حيث إنه يعود إلى نقطة مماثلة أشار إليها في 18 سبتمبر 2020 عندما وافق على إنهاء الحصار الوطني للمنشآت النفطية الرئيسية في ذلك الوقت وتم الاتفاق على الصفقة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وعناصر من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة سابقا .

وقال إن رفع الحصار لم يكن ساري المفعول إلا لمدة شهر واحد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر يوضح بالضبط كيف يتم تقسيم عائدات النفط ونهاية كل حصار يقول الشيء نفسه لكن لم يتم إحراز أي تقدم نحو هذا الهدف على الرغم من الوعود بالقيام بذلك وفقا للموقع .

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