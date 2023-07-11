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وزارة النفط تطالب الرئاسي بإبعاد اللجنة المالية عن تنفيذ الإنفاق

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

طالبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الطنية المجلس الرئاسي، بتحديد مهام اللجنة المالية العليا، وإبعادها عن تنفيذ الإنفاق وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية.

وقالت الوزارة في بيان لها: “يجب أن تقوم اللجنة بمراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد”.

وأضافت وزارة النفط والغاز :”لابد أن تترك اللجنة تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية، لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة”.

وتابع البيان :”بهذا التعديل نكون قد حافظنا على نظامنا المالي، واتبعنا قوانينا والتشريعات بالخصوص، وأشركنا كل الهيئات والمناطق في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق” .

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