وزارة النفط تطالب الرئاسي بإبعاد اللجنة المالية عن تنفيذ الإنفاق

طالبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الطنية المجلس الرئاسي، بتحديد مهام اللجنة المالية العليا، وإبعادها عن تنفيذ الإنفاق وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية.

وقالت الوزارة في بيان لها: “يجب أن تقوم اللجنة بمراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد”.

وأضافت وزارة النفط والغاز :”لابد أن تترك اللجنة تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية، لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة”.

وتابع البيان :”بهذا التعديل نكون قد حافظنا على نظامنا المالي، واتبعنا قوانينا والتشريعات بالخصوص، وأشركنا كل الهيئات والمناطق في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق” .