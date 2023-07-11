مصرف الجمهورية يعلن طرح مناقصة عامة وفق هذه الشروط

أعلن مصرف الجمهورية، الثلاثاء عن طرح مناقصة عامة لصيانة المصعد الخاص بمبنى الإدارة العامة (( الرشيد )) ،و ذلك وفق الشروط التالية :-

1- أن تكون الشركة المتقدمة للمناقصة من ضمن الشركات المُسجّلة بسجل الموردين المعتمد بالمصرف.

2ـ قيمة كراسة المواصفات (( 700 د.ل )) فقط سبعمائة ديناراً لا غير تودع في الحساب رقم ( 5150250009) بفرع الميدان .

3- يتم إستلام كراسة المواصفات الخاصة بالمناقصة من مكتب السيد/ أمين سر لجنة العطاءات الكائن بمبنى الإدارة العامة / الميدان مع ضرورة إحضار رسالة بالتخويل بإستلام كراسة المواصفات.

4- يتم تقديم العرض في ظرف مغلق بالشمع الأحمر إلى مكتب السيد / أمين سر لجنة العطاء وكذلك تقديم صك مصدق لصالح (مصرف الجمهورية الإدارة العامة) في ظرف أخر مغلق بالشمع الاحمر بقيمة 0.50% من عرض الشركة ، و الذي يُمثّل التأمين الابتدائي.

5 ـ آخر موعد لتقديم العروض نهاية عمل يوم 20/07/2023.