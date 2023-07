«الدبيبة» يُؤكد ضرورة عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، على عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على ضرورة تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، وتوحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير النظامية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

بدوره أوضح ألبيريني جهود السفارة الإيطالية في زيادة عدد التأشيرات المقترحة، واستكمال جهود البلدين في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل، وزيادة التعاون الفني في مختلف القطاعات الحكومية بالبلدين.

كما أكد السفير الإيطالي، دعم إيطاليا لكافة الجهود الدولية لدعم إنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة، وفق قوله.

