ديوان المحاسبة يبحث آلية إعداد التقرير السنوي للديوان لعام 2022

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الثلاثاء 11 يوليو 2023، آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد، وسير العمل بالخطة التشغيلية للديوان العام الجاري 2023، وذلك خلال اجتماع مع مديري الإدارات بالديوان.

كما ناقش الاجتماع هيكلية التحول الرقمي واعتماد أدلة العمل الرقابي ومراحل إنجاز منظومة المهام الرقابية الإلكترونية.

وشدد شكشك على ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة، وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.