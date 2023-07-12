تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 12 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7722 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2652 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1867 دينار، والدولار الكندي 3.6137 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1826 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2722 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2993 دينار، والدينار التونسي 1.5527 دينار، والدرهم المغربي 0.4869 دينار ليبي.