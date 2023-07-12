السفارة الإيطالية في ليبيا توضح بشأن جهود زيادة عدد التأشيرات المقترحة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، على ضرورة توحيد الجهود المشتركة بين بلاده وإيطاليا في مواجهة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في تصريح للدبيبة خلال استقباله سفير روما لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني بمكتبه بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للحكومة الليبية.

وأفاد البيان أن رئيس الحكومة الليبية أكد خلال اللقاء على “عمق العلاقات بين البلدين”.

وشدد الدبيبة على “ضرورة تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي وتوحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير النظامية”.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي زار الدبيبة إيطاليا والتقى رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني ، حيث بحث معها مكافحة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من شواطئ ليبيا نحو أوروبا المقابلة لها في الضفة الأخرى.

وأوضح ألبيريني لرئيس الوزراء الليبي “جهود السفارة الإيطالية في زيادة عدد التأشيرات المقترحة واستكمال جهود البلدين في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل”

كما اتفق الطرفان على زيادة التعاون الفني في مختلف القطاعات الحكومية بالبلدين، وفق بيان الحكومة.

والأحد، أكد الدبيبة في تغريدة على تويتر أن الحكومة الإيطالية أبلغته “قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران الليبي منذ 10 سنوات لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/أيلول القادم”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت عام 2014 حظرا لمرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لأخر.

ونقل البيان الليبي عن السفير الإيطالي تأكيده “دعم إيطاليا لكافة الجهود الدولية لدعم إنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة”.

وترعى البعثة الأممية لدى ليبيا حوارا بين الليبيين للوصول لانتخابات في 2023 تُنهي أزمة في البلاد تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.