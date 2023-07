أسعار النفط ترتفع.. مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية، في ظل استمرار ترقب لتخفيضات الإمدادات المزمعة من قبل السعودية وروسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» ستة سنتات مسجلة 79.46 دولار للبرميل، وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 74.88 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، تعهدت السعودية، أكبر منتج للنفط، بتمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في أغسطس، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

ويوم الثلاثاء، تجاوز الطلب المتوقع من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية العرض بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في عام 2023 و200 ألف برميل يوميًا في عام 2024.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو الماضي، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام الصناعة لمعهد البترول الأمريكي.



