قال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، نيكولا كوليكي إنّ استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا وليبيا على المدى القصير، يعتبر «تطور إيجابي للغاية» لزيادة الاتصالات بين البلدين.

وذكر كوليكي، في تصريحات لـ«نوفا» الإيطالية، «لقد كتبنا رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني حول المشاكل التي تعيق عمل الشركات العاملة في ليبيا ومن الواضح أيضا الإغلاق التام للرحلات الجوية».

وأكد كوليكي أنّ استئناف الرحلات سيكون ذا أهمية أساسية لأنه لن يكون مجرد تقارب مادي حقيقي بين البلدين، ولكن أيضًا تطور مهم جدًا لإنشاء شبكة من رواد الأعمال الليبيين والإيطاليين الصغار والمتوسطة الحجم.

وأضاف كوليكي الطريق بين إيطاليا وليبيا مربح للغاية، نظرًا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة إلى أوروبا والتي تمر حاليًا عبر تونس واسطنبول ومؤخراً مالطا.

وتابع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية أنّ شركات الطيران المالطية والليبية مهتمون بتشغيل رحلات جوية مع إيطاليا، واستئناف الرحلات مع ليبيا نجاحًا تجاريًا كبيرًا.

The post »نجاح تجاري».. مسؤول إيطالي يشير لقرب استئناف الرحلات الجوية مع روما appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا