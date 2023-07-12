المركز الليبي للتدريب يطلق دورة تعليمية لعدد من الشباب لتأهيلهم لسوق العمل

انطلقت أمس الثلاثاء 11 يوليو 2023، أعمال الدورة التدريبية الثالثة في المركز الليبي الدولي للتدريب التابع لوزارة العمل والتأهيل، لعدد 125 متدرباً ومتدربة، في 8 تخصصات مهنية مختلفة، ويستمر التدريب مدة تتراوح بين شهر وشهرين بإجمالي يفوق ال135 ساعة تدريبية.

وسيتلقى المتدربون الجدد مبادئ التدريب على يد مختصين في الجانب العملي والنظري، لأقسام التفصيل والخياطة، وإعداد وحفظ الأغذية، وكهرباء المنازل، والسمكرة الصحية، والطلاء والجبس بورد، والحاسوب، واللحام.

كما تتميز هذه الدفعة بتدريب 42 متدرباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، على صيانة الهاتف النقال، بالتعاون مع الإدارة المختصة في وزارة التربية والتعليم.