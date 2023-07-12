جنزور.. مداهمة أحد أوكار تكرير وقود الديزل وتهريبه الى تونس

قام جهاز دعم الاستقرار مكتب جنزور، بتعليمات من مكتب النائب العام، بمداهمة أحد أوكار تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جنزور.

وتم ضبط أجهزة لتكرير وقود الديزل، و64 طناً من المشتقات النفطية، وشاحنتي نقل سعة كل منها 36 ألف لتر مجهزة لتهريب المشتقات النفطية عبر معبر وازن الحدودي، كما تم ضبط 4 أشخاص من جنسيات أفريقية داخل الموقع.

وتتم عملية تهريب المشتقات النفطية على أنها مواد تنظيف (ملمع زجاج) بمستندات مزورة إلى دولة تونس.

وتمت هذه العملية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك والأمن الداخلي والسرية 40 بكتيبة فرسان جنزور.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل كافة المتورطين إلى النيابة العامة للتصرف.