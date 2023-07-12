الشؤون الاجتماعية: توضيحات هامة بشأن منحة الابناء والبنات فوق 18 سنة والملحق

أوضح مكتب الشؤون الاجتماعية بالكفرة بشأن منحة الابناء والبنات فوق 18 سنة لسنة 2023 و الملاحق السابقة للمنح.

وقال المكتب في توضيح له “نود الاشارة إلى ان العديد من علاوة الأبناء تعذر تنزليها لعدم تطابق البيانات مع بيانات الحساب الجارية وجاري المراجعة وتصحيح البيانات وسوف يتم ارسالها للمصارف لاحقا عند التعديل” .

واشار المكتب إلى أنه “بالنسبة للمستفيدين ممن لم تنزل لهم منحة الابناء، يعود السبب إلى ان تنزيل المنحة التابعة للادارة الرئيسية لكل مصرف لم تعد كما في السابق، حيث اصبح كل فرع ينزل المنحة، مما يعني تأخرها لبعض الوقت، مؤكداً نزولها للجميع”.

كما اوضح المكتب بشأن منحة البنات من شهر 12 /2004 الي شهر 5 / 2005 أن هنالك مجموعة اضيفت للمنصة وبالإمكان التسجيل في بطاقة ايفاء، وأن البقية تحت الإجراء قبل نهاية شهر 7 سيتم اضافة الجميع للمنصة.