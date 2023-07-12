اسماء محطات الوقود العاملة ليوم الخميس 13 يوليو 2023 في صبراتة

أعلنت لجنة مراقبة محطات الوقود بمديرية أمن صبراتة، عن محطات الوقود العاملة ليوم الخميس 13 يوليو 2023، وهي :

(محطة وقود صبراتة الشرقي ) ديزل /الساعة 00 : 6 صباحاً

(محطة وقود نصر الدباشي ) بنزين /الساعة 00 :6 مساء

(محطة وقود الذوادي ) ديزل /الساعة 00 :7 صباحاً

( محطة وقود الحفيان ) ديزل /الساعة 00 :7 صباحاً

(محطة وقود الغرابلي النهضة ) ديزل /الساعة 00 :6 صباحاً

( محطة وقود المسالميه ) ديزل /الساعة 00 :7 صباحاً

(محطة وقود احمد الدباشي) بنزين و ديزل / الساعة 00 :6 صباحاً

(محطة وقود الخطاطبه) بنزين /الساعة 30 :5 صباحاً