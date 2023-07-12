أعلن الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية في إسطنبول عمر درهوب، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية، ومن ثم إعداد مقترح لوزير الاقتصاد والتجارة لمناقشته مع وزير التجارة التركي بما يخدم مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد ليبي برئاسة مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة شذر الصيد، بمعرض «اف إسطنبول للغذاء» في تركيا، إذ تهدف المشاركة الليبية إلى الوقوف على العراقيل التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال الليبيين من إجراءات وشحن ونقل لتصدير المنتجات الليبية إلي السوق التركي، وحلحلة الميزان التجاري القائم بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للمنتج الليبي، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

ويتوقع مجلس الأعمال التركي – الليبي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال خمسة أعوام إلى 15 مليار دولار، وفق تصريح سابق لمرتضى قرنفل رئيس المجلس.

تعليمات الحويج

بدورها، أكدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة شذر الصيد تعليمات وزير الاقتصاد محمد الحويج بضرورة العمل على رفع كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه الشركات في التصدير.

ويشارك في معرض «اف إسطنبول للغذاء» أكثر من 500 شركة مختصة في الصناعات الغذائية والتغليف من أكثر من 25 دولة من بينها دولة ليبيا، ومصر، و تركيا، واندونيسيا، وماليزيا، وإيران، وباكستان، وتركماستان، و الهند، والصين، وأميركا، وإيطاليا، وأوكرانيا، وألمانيا، والأكوادور، و كازاختسان وتختتم فعالياته بعد غد الجمعة.