“شكشك” يؤكد استعداده لمتابعة الإنفاق العام والتحقق من توفر معايير العدالة في التوزيع

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاربعاء، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس النواب، امكانية تنفيذ قرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنفاق العام وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية ووضع تصور للأثار المترتبة على ذلك،

وأكد “شكشك” على استعداده لمتابعة الإنفاق والتحقق من توفر معايير العدالة في التوزيع، خلال استعراضه لتجربة الديوان في متابعة إجراءات التخصيص السابقة، مشيراً الي أهمية الاهتمام ببرامج التنمية المكانية، والتوجه نحو البرامج الاستراتيجية التي تخدم كافة الأقاليم وتحقيق العدالة في التوزيع.

وأبدى أعضاء النواب خلال الاجتماع ملاحظاتهم وتوصياتهم لإثراء عمليات الرقابة على الإنفاق العام ، مؤكدين على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مستمرة للمتابعة والتحقق من توفر معايير عادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية وضمان سلامة الاجراءات اللازمة للإنفاق.

