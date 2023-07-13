انخفاض جديد للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 13 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 13 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7524 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.297 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1852 دينار، والدولار الكندي 3.609 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1817 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2668دينار، والدرهم الإماراتي 1.2939 دينار، والدينار التونسي 1.5575 دينار، والدرهم المغربي 0.4883 دينار ليبي.