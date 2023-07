قال الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية بإسطنبول عمر درهوب، إنّ ليبيا تبحث مع الجانب التركي إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من ليبيا في افتتاح معرض «إف إسطنبول – F Istanbul» والذي تشارك فيه أكثر من 500 شركة مختصة في الصناعات الغذائية.

وأوضح درهوب أنّ هناك مقترح يتم مناقشته بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الليبية والتركية بما يخدم مصلحة البلدين ويرفع العراقيل التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال الليبيين.

وأكدت رئيس الوفد الليبي شذر الصيد، على ضرورة العمل على رفع العراقيل والصعوبات التي تواجه الشركات الليبية في التصدير إلى الأسواق الخارجية، وبالأخص إلى السوق التركي.

وتابع شذر أنّه يجرى العمل مع الجانب التركي على حلحلة الميزان التجاري وفتح آفاق جديدة للمنتج الليبي، ويضم الوفد الليبي ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومركز تنمية الصادرات، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة.

The post إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب.. مبحاثات وحوارات بين ليبيا وتركيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا