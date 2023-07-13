ليبيا تبحث مع تركيا إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية

قال الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية بإسطنبول عمر درهوب، إن ليبيا تبحث مع الجانب التركي إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية، وإعداد مقترح تتم مناقشته لاحقا بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الليبية والتركية بما يخدم مصلحة البلدين ويرفع العراقيل التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال الليبيين.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة في افتتاح معرض “إف إسطنبول – F” للغذاء في تركيا، الذي يشهد مشاركة ما يزيد عن 500 شركة مختصة في الصناعات الغذائية والتغليف من 25 دولة من بينها ليبيا.

وأكدت رئيس الوفد الليبي المشارك شذر الصيد، على ضرورة العمل على رفع العراقيل والصعوبات التي تواجه الشركات الليبية في التصدير إلى الأسواق الخارجية، وبالأخص إلى السوق التركي، والعمل مع الجانب التركي على حلحلة الميزان التجاري وفتح آفاق جديدة للمنتج الليبي.