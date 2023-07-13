المؤسسة الألمانية تبحث إقامة عدة مشاريع تنموية لبلديات المنطقة الشرقية

عقد أمس الأربعاء 12 يوليو 2023 بمقر المجلس البلدي بنغازي، اجتماع ضم عمداء بلديات بنغازي، شحات، جالو، اجخرة، أوجلة، مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا ” مانفرد هور” لمناقشة عدد من الأعمال الجاري تنفيذها في مجالات التنمية المكانية ودعم بناء استراتيجيات للبلديات، وتمكين ودعم المسار اللامركزي.

كما تمت مناقشة التعاون في إقامة حاضنات الأعمال، وإدارة النفايات، وتطوير الطاقات المتجددة وفي مجال أعمال إعادة تدوير المخلفات والتخلص من النفايات الطبية وفق الأسس المعايير الفنية المعتمدة.