خاص.. “القريو” يؤكد لتبادل عدم صحة صدور أي حكم لصالح الأمير لوران ضد مؤسسة الاستثمار

أكد مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الخميس، عن عدم صحة صدور أي حكم لصالح الأمير لوران ضد المؤسسة في لوكسمبورغ، وأن ما يسوقه الأمير لوران من تمكنه من الوصول لأموال المؤسسة لدي بنك HSBC في لوكسمبورغ والمجمدة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.

وهو يعتبر جزء من الحملة الإعلامية اليائسة التي يقودها هذا الأمير ومحاميه بهدف تأجيج الراي العام من خلال نشر الاخبار المضللة والمغلوطة.

وأشار “القريو” بأنه يذكر الامير بتأكيد المؤسسة له باستحالة تمكنه من الوصول لأموالها.

