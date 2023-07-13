أفريكا إنتليجنيس: من المهم النظر إلى الأموال الليبية التي تم وضعها في حسابات بنك ABC .. قاضي بلجيكي يفتح عدداً من خطوط التحقيق

أمرت محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ بنقل الأصول الليبية التي يحتفظ بها الصندوق الاستئماني غير الربحي المملوك للأمير البلجيكي ومنها استهداف بنوك لوكسمبورغ إلى صندوق التنمية المستدامة .

وبحسب موقع أفريكا إنتليجنيس الفرنسي أنه سيتعين على لوكسمبورغ تحويل الأموال التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار لصالح طلب الصندوق المملوك لشقيق ملك بلجيكا .

وأكدت محكمة الاستئناف في بروكسيل انها أمرت بالحجز المؤقت لإموال المؤسسة الليبية للاستثمار التي يبلغ مجموعها 15 مليار يورو .

وأعلنت محكمة الاستئناف من جانبها صحة مذكرة دولية صادرة لإعتقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار .

وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن القاضي البلجيكي يواصل محاولة تتبع 15 مليار يورو حيث فتح القاضي البلجيكي عددا من خطوط التحقيق منها يشير إلى أن الأموال الليبية متداولة حاليا داخل البنوك في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة من المهم النظر إليها التي تم وضعها في حسابات ABC ويوجد لهذه البنك مقر في البحرين وفي لندن أيضا وهو مملوك بنسبة 59% من قبل مصرف ليبيا المركزي حيث ان صديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مدير غير تنفيذي للبنك .

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