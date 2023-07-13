نشرة المصرف المركزي.. الدولار يتراجع أمام الدينار.. واليورو يرتفع

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وبحسب النشرة اليومية لمصرف ليبيا المركزي، تراجع سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.29 دينار مقابل 5.26 دينار أمس.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.18 دينار، وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، انخفض متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

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