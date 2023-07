“الدبيبة” و”باتيلي” يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي”،اليوم الخميس في أعمال المنتدى المنعقد برعاية وزارة التخطيط والأمم المتحدة تحت عنوان ” التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا إطار الأمم المتحدة للتعاون في ليبيا 2023-2025″.

وشارك في المنتدى السفراء المعتمدون لدى ليبيا ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والحكم المحلي والاقتصاد والمالية والعمل والتأهيل، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وقال “الدبيبة” في كلمته بإن إرادة البناء والتنمية والاستقرار ومنع الحروب والاقتتال هي هدف الحكومة، والوصول إلى الانتخابات والاستقرار الدائم في البلاد هو هدف كل الليبيين، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومتابعة البرامج والمشروعات التنموية عن طريق وزراتي التخطيط والحكم المحلي.

من جانبه، أكد “باتيلي” على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في ليبيا.

حيث قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام “جورجيت غانيون”، تقريرها حول سير عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وتحديد أولويات عملها.

وقدم وزير التخطيط “محمد الزيداني” عرضًا ضوئيًا بين فيه الخطوات التنفيذية لإطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي والتحديات التي تواجه تنفيذه، مُبرزا التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية الليبية لإنجاح البرامج الإنمائية.

وأشاد السفراء المشاركون في المنتدى، بحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، وإقبال الشركاء الدوليين في تحقيق ذلك بما يسهم في تسريع برامج التنمية المستدامة.

