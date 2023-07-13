وسائل إعلام : محتجون يقومون باغلاق حقل الفيل النفطي

افادت وسائل إعلام محلية أن محتجون دخلوا إلى حـقل الفيل النفطي وطالبوا العمال بالمغادرة احتجاجًا على خطــف فرج بومطاري وزير المالية والاقتصاد والتجارة السابق في حكومة الوفاق الوطني والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال مصدر إداري من الحقل في تصريحات اعلامية نشرتها صحيفة المرصد فإن “المحتجين طلبوا من العمال المغادرة وعدم العودة لحين سقوط الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قبائل الكفرة في خطابٍ لها :” إننا ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يؤكد أن المجموعات المسلحة هي التي تحكم البلاد ومؤسساتها السياسية”.

وطالبت بالتدخل العاجل والإفراج عن فرج بومطاري المختطف، محذرةً كل الأشخاص المتورطين في هذا العمل الإجرامي، مهددين بإغلاق النفط في حال عدم الإفراج عن بومطاري.

كما طالبت قبيلة الزوية في بيان بإطلاق سراح وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، بعد اعتقاله، مضيفةً “إن ابننا أحد المرشحين لمنصف محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”.

وأضاف البيان: “هنا نتهم وبكل وضوح الصديق الكبير وإبراهيم الدبيبة ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية”. مشيراً إلى أنه “خطف أثناء زيارة عادية إلى طرابلس وتم اقتياده من مطار معيتيقة إلى جهة غير معلومة”.