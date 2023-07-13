السنوسي الحليق: اغلقنا حقل الفيل النفطي ونتجه لإغلاق باقي الحقول ورفعنا سقف المطالب

صرح رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية (السنوسي الحليق) اليوم الخميس، أنه تم اغلاق حقل الفيل النفطي.

وقال الحليق في تصريحات صحفية “سنتجه لباقي الحقول وسقف #مطالبنا ارتفع ولن يفتح النفط حتى تتغير حكومة الدبيبة”.

وافادت وسائل إعلام محلية أن محتجون دخلوا إلى حـقل الفيل النفطي وطالبوا العمال بالمغادرة احتجاجًا على خطــف فرج بومطاري وزير المالية والاقتصاد والتجارة السابق في حكومة الوفاق الوطني والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال مصدر إداري من الحقل في تصريحات اعلامية نشرتها صحيفة المرصد فإن “المحتجين طلبوا من العمال المغادرة وعدم العودة لحين سقوط الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وفي وقت سابق، طالبت قبيلة الزوية في بيان بإطلاق سراح وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، بعد اعتقاله، مضيفةً “إن ابننا أحد المرشحين لمنصف محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”.

وأضاف البيان: “هنا نتهم وبكل وضوح الصديق الكبير وإبراهيم الدبيبة ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية”. مشيراً إلى أنه “خطف أثناء زيارة عادية إلى طرابلس وتم اقتياده من مطار معيتيقة إلى جهة غير معلومة”.