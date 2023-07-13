صعود الدولار واليورو فى السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وصعد سعر الدولار عصر اليوم إلى 5.22 دينار مقابل 5.165 دينار، قبل ان يتراجع إلى 5.19 دينار مساءاً حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.7100 دينار مقابل 5.615 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.

وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على مستوى 1.64 دينار و0.24 دينار على التوالي، بينما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 240 دينارا مقابل 238 دينارا للغرام أمس.