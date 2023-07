“المشري”: جن جنون الحكومة عندما صوت المجلس على خارطة الطريق نحو الانتخابات

قال رئيس المجلس الاعلى للدولة “خالد المشري” في تصريح له اليوم الخميس، موضحاً فيه بإن عندما صوت المجلس على خارطة الطريق نحو الانتخابات جن جنون الحكومة وطلبت من الأجهزة الامنية التابعة لها بعرقلة المجلس بكل ما أوتيت من قوة وأنه سيتم صرف أموال ضخمة لهذه الأجهزة، كما أن في بعض أعضاء المجلس ذاهبين في مهمة رسمية إلى تركيا، وتم منعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم.

وأكد “المشري” اتصالاته مع مجلس النواب على ضرورة الإصدار القوانين التي تم توافق عليها، واعتقد بأنه سيكون في القريب العاجل، وهذه الخطوات الحقيقية والجادة لاتجاه نحو الانتخابات، موضحاً بأنها قبلت برفض قاطع وقوي من الحكومة وبعض القوة المسيطرة بحكم الامر الواقع، لأن هم المستفيدون من هذا الوضع ولايريدون اجراء انتخابات

وأضاف “المشري” بأن المجلس الاعلى يشير إلى ضرورة إيجاد حكومة موحدة لإجراء الانتخابات تسيطر على كل البلد مدة عملها أقل من 8 أشهر.

وأوضح “المشري” بأن المجلس الاعلى عمل بقدر مايستطيع عليه لاجراء الانتخابات، ولكن الحكومة تتهم المجلس بغير ذلك، علماً بأن المجلس لم تصرف له ميزانية نهائياً منذ سبتمبر الماضي وقلنا هذه ليست بمشكلة، نحن همنا كبير هو اخراج الوطن من هذه الورطة، وفي المقابل نجد أن الوزرات المستولي عليها رئيس الحكومة أو أعوانه تصرف لهم مئات الملاين وهم من يعرقل الانتخابات، ويغلقوا على المجلس حتى على ميزانيته البسيطة التي في كل سنوات الماضية أقل من كل الاجسام .

كما أضاف “المشري” بأنه جن جنون الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية بعد توحيد بعض المناصب، و بدأت الحكومة تتصرف بشكل غير مسؤول ويشكل جرائم ويقودنا إلى انحدارات خطيرة.

وأشار “المشري” خلال حديثه حول قضية إيقاف “فرج بومطاري” في مطار معيتيقة من قبل جهاز الأمن الداخلي، وتواصله مع النائب العام والذي قال له لاتوجد على هذا الأخ المحترم حتى شبهة فساد ولا قضية الرجل سجله نظيف تماماً وليس لديه شي، مضيفاً بأنه نعلم جيداً في فترة الحرب على طرابلس كان “بومطاري” وزير مالية حكومة الحرب أي أن هو تحمل معنا مواقف لا تتفق مع مكونه الاجتماعي، وعندما تم فتح الترشح للمناصب السيادية تقدم من خلال مجلس الاعلى فهو لم يستطع أن يتقدم حتى من خلال اللجنة المشكلة من مجلس النواب، مثل مواطن ليبي في الحصول على التزكيات وعلى هذا المنصب، وتم القبض عليه هو فقط لاغير نتيجة تواصله فيما يتعلق بمنصب مصرف ليبيا المركزي، وهذا أمر مش مقبول.

وبين “المشري” بأنه أول شخص تم منعه من أعضاء المجلس من السفر ” سليمان زوبي” وهو مستشار قانوني من مدينة بنغازي وعمره 80 سنة، وسجن خلال حرب فجر ليبيا لمدة سنتين، وهو أب لثلاث شهداء، وقال “المشري” تصور شخص مثل هذا الرجل يوقف من قبل “عبد الحميد الدبيبة” الذي لا يعلم له أحداً دورا في ثورة 17 فبراير ولا في تضحيات، وأكد “المشري” بأنه تصل إليه رسائل تهديدية وأنه لا رجع لا في عهد معمر ولا في هجوم على طرابلس ولا في محاولة انتزاع الشرعية في 2014 ولا يستسلم حتى الآن.

The post “المشري”: جن جنون الحكومة عندما صوت المجلس على خارطة الطريق نحو الانتخابات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا