تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع مع مجلس إدارة مصرف الجمهورية والإدارة التنفيذية وهيئة المراقبة والمراجع الخارجي، أداء المصارف التجارية في تحسين خدماتها المصرفية وضمان تنفيذ استراتجية مصرف ليبيا المركزي في التوسع في مجالات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في ليبيا.

بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالحوكمة وبتنفيذ المعايير والاشتراطات الدولية للحد من المخاطر المصرفية وتقييمها ، وزيادة رأس مال مصرف الجمهورية حسب المعايير الدولية، وإقفال الحسابات الختامية للمصرف.

وقدم مجلس الجمهورية خلال هذا الاجتماع رؤيته في الرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتنفيذ استراتجية الدفع الالكتروني لعام 2023، ومعالجة موضوع المعلقات والتسويات، وتصنيف المحفظة الائتمانية ومعالجة وضع مديونية القطاع العام المتعثرة، والاتفاق على الانتهاء من إقفال الحسابات الختامية للمصرف لعام 2022 وتقديم تصور بآلية زيادة رأس مال المصرف وعقد الجمعية العمومية غير العادية والعادية للمصرف في موعد أقصاه نهاية شهر اغسطس القادم .

The post “الكبير” يتابع أداء المصارف التجارية في تحسين خدماتها المصرفية والتوسع في مجالات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا