تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 14 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7642 د‫.‬ل – للبيع – 4.7405 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1925 ~ 5.1875 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7100 ~ 5.6700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2175 ~ 5.2125 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.2275 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 8 الي 10 قروش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار

▪️ فضة كسر ب2.25 ~2.55 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب240.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب244.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.24 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.240 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.85 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.20% الامان

الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =585 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري