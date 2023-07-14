بالاسماء.. اعلامي ليبي ينشر مستندات تكشف عن 226 شركة تموّل المجموعات المسلحة في طرابلس

نشر خليل الحاسي، الإعلامي بقناة 218 سابقًا، مستندات تكشف عن 226 شركة تموّل المجموعات المسلحة في طرابلس تحت غطاء وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي.

وقال الحاسي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أنفق قرابة نصف مليار على الخدمات اللوجستية والإعاشة للمسلحين في ليبيا باستثناء الرواتب المعروفة.

وأضاف الحاسي الى أن هذا الانفاق أحد عوامل المحافظة على الحالة التنافسية المستمرة للصراع في ليبيا.

وتابع أن الكبير لا يمول المجموعات المسلحة بشكل مباشر ولكن عن طريق شركات التموين.

وأشار ان المجموعات المسلحة تحتاج لوجبات غداء وعشاء وملابس وأحذية وكروت اتصالات ومعدات شهرية ليستمر تدفق الدماء في شرايينها.