اقتصاد عاجل

تشمل السفر والاقامة.. سفارة أوروبية تعلن منحة لليبيين للمشاركة بالمدرسة الرقمية الصيفية – رابط التقديم

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تعلن السفارة الألمانية في ليبيا عن فرصة للمهتمين بمجال التحول الرقمي للمشاركة في المدرسة الرقمية الصيفية المخصصة للشرق الأوسط و شمال أفريقيا 2023، حول التحول الرقمي، على أن يكون عمر المشارك بين 20-40 عاماً.

  • موعد الدورة (اونلاين) سيكون من 11 إلى 15 سبتمبر 2023.
  • موعد الدورة (حضور الشخصي) في ألمانيا: من 24 سبتمبر إلى 02 اكتوبر.
  • تغطي المنحة تكاليف الطيران، وكذلك الاقامة و تكاليف السفر داخل ألمانيا
  • أخر موعد للتسجيل 17 يوليو 2023م.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنك زيارة (الرابط)

للتقديم يرجى تعبئة البيانات في (النموذج)

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك