تشمل السفر والاقامة.. سفارة أوروبية تعلن منحة لليبيين للمشاركة بالمدرسة الرقمية الصيفية – رابط التقديم

تعلن السفارة الألمانية في ليبيا عن فرصة للمهتمين بمجال التحول الرقمي للمشاركة في المدرسة الرقمية الصيفية المخصصة للشرق الأوسط و شمال أفريقيا 2023، حول التحول الرقمي، على أن يكون عمر المشارك بين 20-40 عاماً.

موعد الدورة (اونلاين) سيكون من 11 إلى 15 سبتمبر 2023.

موعد الدورة (حضور الشخصي) في ألمانيا: من 24 سبتمبر إلى 02 اكتوبر.

تغطي المنحة تكاليف الطيران، وكذلك الاقامة و تكاليف السفر داخل ألمانيا

أخر موعد للتسجيل 17 يوليو 2023م.

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للتقديم يرجى تعبئة البيانات في (النموذج)

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي