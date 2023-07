النفط يرتفع مدعوماً باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا

سجل خام برنت القياسي العالمي ارتفاعاً، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط ارتفاع المعنويات بشأن الطلب الأميركي مدعومة باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للجلسة الثالثة على التوالي وفي التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي لأول مرة منذ أبريل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأغلق عدد من حقول النفط في ليبيا احتجاجاً على اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً فرج بومطاري، كما أوقفت شركة “شل” شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وقال تاماس فارجا المحلل في (بي.في.إم) إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميا.

ولم يطرأ تغيير على العقود الآجلة لخام برنت أو العقود الآجلة لخام غرب تكساس بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 81.36 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس عند 76.89 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار مزيدا من الدعم من تقارير أصدرتها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس، توقعت أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لا سيما في الصين، رغم الظروف غير المواتية للاقتصاد الكلي.

كما منح تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأسواق الأمل في أن يكون الفدرالي الأميركي أقرب إلى إنهاء أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات.

