شركة الكهرباء تناشد الحكومة والجهات المعنية بمعالجة ( خلل طارئ ) في حقل الشرارة.

طرابلس 14 يوليو 2023 م ( وال ) – ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة،الحكومة والجهات والأطراف المعنية كافة بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن.

ولم تذكر الشركة في منشورها الذي نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك ماهية هذا الخلل بالحقل المذكور والذي دعت إلى معالجته تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات حسب تعبيرها .

وأعربت الشركة عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل ، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة، مجددة إشادتها بجهود العاملين بالشركة على المستويات كافة وكذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة الكهربائية.

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