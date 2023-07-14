مستويات متدنية.. انخفاض كبير في انتاج ليبيا من النفط

أفاد مصدر اداري في قطاع النفط، اليوم الجمعة عن انخفاض كبير في انتاج ليبيا من النفط محذرًا في الوصول الى مستويات متدنية من الانتاج والتصدير .

والخميس، قال زعيم قبلي في ليبيا لرويترز إن الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية توقف في إطار احتجاج على خطف وزير مالية سابق. وأكد مهندسو نفط وأحد المحتجين توقف الإنتاج.

وقال المصدر في تصريحات لتلفزيون المسار، أن ازمة حقيقية في قطاع النفط حالياً بعد المستويات الممتازة التي وصل لها انتاج النفط .

وأضاف المصدر أن اغلاق الحقول والموانئ النفطية سيؤثر على شبكة الكهرباء بشكل كبير .