المركزي يتابع أداء مصرف الجمهورية وزيادة رأس ماله و توسيع الدفع الإلكتروني

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ، اجتماعاً مع مجلس إدارة مصرف الجمهورية ، لمتابعة أداء المصارف التجارية في تحسين خدماتها المصرفية، وضمان تنفيذ استراتجية المركزي في التوسع في مجالات الدفع الالكتروني، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي في ليبيا وزيادة رأس مال مصرف الجمهورية حسب المعايير الدولية وإقفال حساباته الختامية.

وقدم مجلس مصرف الجمهورية خلال هذا الاجتماع رؤيته في الرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة، وتنفيذ استراتجية الدفع الالكتروني لعام 2023، ومعالجة موضوع المعلقات والتسويات وتصنيف المحفظة الائتمانية ومعالجة وضع مديونية القطاع العام المتعثرة.