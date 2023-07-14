عون يؤكد اغلاق حقل الفيل بشكل كامل والشرارة جزئياً ويحذر من عودة طرح الاحمال

أفاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بإغلاق حقل الفيل بشكل كامل وحقل الشرارة جزئيا.

وقال عون في تصريحات اعلامية، أن إغلاق الحقول سيؤدي إلى نقص الوقود على محطة كهرباء أوباري وعودة طرح الأحمال.

ودعا عون ” كافة المسؤولين شرقا وغربا إلى عدم استخدام النفط كورقة ضغط والشعب الليبي هو المتضرر الوحيد”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر اداري في قطاع النفط، عن انخفاض كبير في انتاج ليبيا من النفط محذرًا في الوصول الى مستويات متدنية من الانتاج والتصدير، مضيفاً أن “ازمة حقيقية في قطاع النفط حالياً بعد المستويات الممتازة التي وصل لها انتاج النفط”، مؤكداً “اغلاق الحقول والموانئ النفطية سيؤثر على شبكة الكهرباء بشكل كبير”.