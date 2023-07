رغم التراجع.. النفط يُسجل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل بنحو 2% في ختام تعاملات يوم الجمعة، للمرة الأولى في 4 جلسات، مع صعود الدولار ‏وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام، إلا أن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.‏

وشهدت أسواق النفط تعاملات متقلبة؛ إذ استهلّت التداولات الصباحية ليوم الجمعة على ارتفاع، وسط مخاوف من نقص المعروض بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 ‏دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

