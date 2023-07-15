وزارة النفط تحذر من فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي

حذرت وزارة النفط والغاز، أمس الجمعة 14 يوليو 2023، من مخاطر إغلاق الحقول والموانئ النفطية، والتي تسبب في فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ويقل الطلب عليه، إضافة لاحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى احتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.