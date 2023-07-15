صندوق النقد يتوقع صورة متباينة للاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي، إن النمو العالمي في الربع الأول تجاوز توقعاته بقليل في أبريل، لكن البيانات منذ ذلك الحين، تعطي صورة متباينة، إذ تظهر بعض المتانة، إلى جانب مؤشرات على التباطؤ.

وأضاف الصندوق في مذكرة موجزة بشأن اجتماع زعماء مجموعة العشرين في الهند الأسبوع المقبل، أن نشاط التصنيع في اقتصادات دول المجموعة، يظهر مؤشرات على الضعف، كما أن التجارة العالمية ما زالت ضعيفة، لكن الطلب على الخدمات قوي، وخاصة في الدول التي يتعافى فيها قطاع السياحة.

ولم يشر الصندوق إلى أي تغييرات في توقعاته الصادرة في أبريل حول نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 %، انخفاضاً من 3.4 % في 2022، لكنه قال إن المخاطر تتجه في الغالب نحو الهبوط.