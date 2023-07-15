اقتصاد

رويترز: الليبية للاستثمار تتهم الأمير البلجيكي بالإحتيال والنصب

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال محامون أمس يوم الجمعة أن المؤسسة الليبية للاستثمار رفعت دعوى جنائية ضد أمير بلجيكا الأمير لوران متهما إياه بالاحتيال والابتزاز بمحاولته استرداد أموال من مشروع إعادة تشجير فاشل .

قالت شركة المحاماة “Jus Cogens ” التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار إنها رفعت شكوى ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال والتأثير غير القانوني هذا الأسبوع .

قال كريستوف مارشاند الشريك المؤسس في Jus Cogens لقد أبلغنا قاضي التحقيق بالعناصر الواقعية التي تبين وفقًا لنا أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه كصاحب منصب عام .

وبحسب وكالة رويترز أن شقيق الملك والسلطات الليبية وقعوا عقدًا بملايين اليورو في عام 2008 يهدف إلى إعادة تشجير المناطق الصحراوية وبسبب اندلاع الحرب في ليبيا تم انهار المشروع .

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار أن الأمير مارس ضغوطا غير مقبولة في محاولة للحصول على مدفوعات تقارب 70 مليون يورو (78.52 مليون دولار) .

وتابعت وكالة رويترز بالقول أن ليبيا تخضع لعقوبات دولية منذ 2011 وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة حاليًا في بنك Euroclear ومقره بروكسل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك