إغلاق حقول النفط الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير

أكد مجلس أعيان وحكماء الجنوب الشرقي، اليوم السبت 15 يوليو 2023، إغلاق حقول النفط الواقعة في مناطقهم وإقفال منابع النهر الصناعي بتازربو والسرير.

يشار إلى أن عددا من المحتجين قد أقفلوا الخميس الماضي حقول (الفيل، الشرارة، والمحطة 108 جنوب أجدابيا ) وفقدان ليبيا حوالي 300,000 ألف برميل نفطي من إجمالي إنتاج مليون و200 ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على إمدادات الغاز المغذي، لشركة الكهرباء، وانقطاع مياه النهر الصناعي على الأحياء السكنية.