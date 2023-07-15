خاص.. إدارة التسويق بمصرف الجمهورية تستعد لإطلاق خدمة “مصرفي أعمال”

كشف مصرف الجمهورية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن ‬استعداد إدارة التسويق لاطلاق خدمة (مصرفي أعمال).

وذلك في اطار استعدادات إدارة التسويق وتطوير المنتجات لاطلاق خدمة “مصرفي أعمال” حيث أقيمت ورشة عمل

لموظفي فروع منطقة بنغازي وطرابلس بالخصوص.

حيث تهدف الورشة إلى التعريف بالخدمة وطريقة الاشتراك بها وآلية عملها ومميزاتها .

يذكر أن خدمة مصرفي اعمال من الخدمات الرقمية المستهدفة ضمن الخطة التسويقية لمصرف الجمهورية والتي عن طريقها يمكن للتجار ورجال الأعمال إدارة حساباتهم وتحويل الأموال و الحصول على كشف حساب عبر تطبيق خاص بالخدمة .

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