تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً

كشفت مصادر مسؤولة من إدارة التسويق بـالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لـ”العربي الجديد”، عن تراجع إنتاج ليبيا من النفط، صباح اليوم السبت، إلى أقل من مليون برميل يومياً، وذلك بعد إغلاق ثلاثة حقول نفطية وهي الفيل والشرارة و108.

وكانت ليبيا تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام، خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، حسب بيانات رسمية.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أنّ حقلي الفيل و108 أغلقا بالكامل بينما إنتاج حقل الشرارة تراجع تدريجياً إلى أقل من 100 ألف برميل من إنتاجه الطبيعي البالغ 300 ألف برميل، مؤكدة أن حقول الهلال النفطي والحقول البحرية تعمل بشكل طبيعي فضلاً عن الحقول الصغيرة.