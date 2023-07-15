عقب إطلاق سراح بومطاري.. تطورات جديدة بشأن تشغيل حقول النفط وموعد عودة الانتاج

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت عن بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، وسيعود للإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كأقصى تقدير.

ويأتي ذلك عقب إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري في طرابلس والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وأشارت المصادر الى منح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل، بحسب مانشرته منصة فواصل .

وأعلن السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، مساء السبت أنه تم إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، المتحدر من هذه القبيلة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية، أضاف الحليق أن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام.

من جهته ذكر تلفزيون “ليبيا الأحرار” السبت أن النيابة العامة تسلمت بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس. ونقل التلفزيون عن مكتب النائب العام القول إنه جرى تسليم بومطاري لذويه.