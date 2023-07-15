عون يعلن صدور تعليمات جديدة بشأن حقول النفط

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن إصدار التعليمات للبدء في تشغيل حقلي الفيل و الشرارة النفطيين بدءاً من صباح الأحد، بحسب منصة صفر.

ويأتي ذلك عقب إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري في طرابلس والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت عن بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، وسيعود للإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كأقصى تقدير.

وأشارت المصادر الى منح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل .

وفي وقت سابق، حذرت وزارة النفط والغاز من مخاطر إغلاق الحقول والموانئ النفطية، والتي تسبب في فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي ويقل الطلب عليه إضافة لاحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى احتمالية العودة لإعلان القوة (القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.