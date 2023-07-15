جهاز النهر الصناعي يكشف حقيقة إغلاق آبار المياه بالمنطقة الجنوبية

نفى الناطق باسم جهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” ينفي الأخبار المتداولة حول إغلاق آبار المياه بالمنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق، أكد مجلس أعيان وحكماء الجنوب الشرقي اليوم السبت 15 يوليو 2023، إقفال منابع النهر الصناعي بتازربو والسرير .

وأشار الساعدي، في حديثه لمنصة صفر بأن سبب النقص الطفيف في الإنتاج المائي هو زيادة معدل الاستهلاك اليومي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

يشار إلى أن عددا من المحتجين قد أقفلوا الخميس الماضي حقول الفيل الشرارة والمحطة 108 جنوب أجدابيا ) وفقدان ليبيا حوالي 300,000 ألف برميل نفطي من إجمالي إنتاج مليون و200 ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على إمدادات الغاز المغذي لشركة الكهرباء، وانقطاع مياه النهر الصناعي على الأحياء السكنية.