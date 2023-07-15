ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الاحد 16 يوليو 2023م .

وقالت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة من المدينة الى معيتيقية رقم 1579 سيكون على تمام الساعة الرابعة مساءًا بتاريخ الاحد 16 يوليو 2023 .

وأفادت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة من معيتيقية الى اسطنبول رقم ln192 سيكون على تمام الساعة التاسعة صباحًا بتاريخ الاحد 16 يوليو 2023 .

وأشارت الى أن إقلاع رحلة العودة اسطنبول الى معيتيقية رقم LN193 سيكون على تمام الساعة 13:15 ظهرًا بتاريخ الاحد 16 يوليو 2023 .

عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات.

جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الاحد 16 يوليو 2023م: