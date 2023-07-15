موقع دولي يكشف عن شبكة تهريب الوقود بليبيا

ذكر موقع “enactafrica ” أن عدم الاستقرار في ليبيا أدى إلى ارتفاع هائل في الاقتصادات غير المشروعة حيث تقوم الشبكات بنقل كميات كبيرة من تهريب الوقود إلى داخل ليبيا وإلى الدول المجاورة .

وأضاف الموقع أن الجماعات المسلحة في ليبيا تحمي المهربين وتفرض عليهم الضرائب أثناء عبورهم المناطق الواقعة تحت نفوذها وهذا يزيد من قوة الجماعات ويغذي المنافسة العنيفة على الأرض كما ترتبط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأسواق غير المشروعة ولا سيما تهريب البشر .

وقال الموقع أن في مواجهة هذه التهديدات المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق الإنسان اتجهت الجهات الفاعلة الدولية بالأخص الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عقوبات مالية وعقوبات تأشيرة ضد المتورطين في الاقتصاد غير المشروع تشمل هذه العقوبات بشكل عام تلك المرتبطة بتهريب البشر على الرغم من أن بعض العقوبات استهدفت تهريب الوقود أو مهربي المخدرات كما ينصب التركيز بشكل عام على الأفراد البارزين داخل الشبكات غالبًا على الوسطاء أو القادة من المستوى المتوسط .

لفرض العقوبات فوائد كأداة مهمة وإن كانت غير كاملة لإحداث التغيير:

أولاً أدت إلى تحول في الطرق التي ينخرط فيها الأفراد الخاضعون للعقوبات في نشاط اقتصادي غير مشروع حيث أشار بعض من الليبيون الذين تمت مقابلتهم قام العديد من المجرمين بتقليل أوضاعهم وتكييف أنشطتهم مثل بناء شبكات منتشرة أو العمل من خلال شركاء

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وأكد الموقع إن هناك مسؤلون سعوا لتأمين الأصول الخارجية بأسماء أقاربهم ولا يزال البعض الآخر يحد من تورطه في أنشطة غير مشروعة تستهدفها العقوبات كما يقترح الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في إحدى الحالات أن شخصًا رفيع المستوى مرتبطًا بتهريب الوقود قد ضغط على شبكته للخروج من التجارة للحد من مخاطر العقوبات.

وانخرطت مجموعات أخرى في مكافحة الهجرة من خلال اعتقال المهاجرين أو اعتراض سفنهم واعتبرت هذه الأنشطة وسيلة لتحسين صورتهم العامة وتعزيز شرعيتهم .

يجب استخدام العقوبات فقط كجزء من استراتيجية أوسع ومحددة في ليبيا للتصدي للاقتصادات غير المشروعة:

أخيرًا كان للعقوبات تأثير ملحوظ على تشكيل النظام البيئي الذي يعمل فيه الفاعلون الاقتصاديون غير المشروعين أشار العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى التأثير السلبي للسمعة في ليبيا نتيجة تعرضهم للعقوبات لا سيما فيما يتعلق بتهريب البشر والاتجار بهم.

ومع ذلك ، يمكن تحسين نهج العقوبات وهذا أمر مهم نظرًا لاحتمال أن يواصل المجتمع الدولي النظر إلى العقوبات كأداة لمعالجة الآثار السلبية للأسواق غير المشروعة في ليبيا

يشير المنتقدون إلى أن معظم الجهات الليبية الخاضعة للعقوبات تعيش علانية وتتورط في الجريمة وتتمتع بالنفوذ:

وبحسب الموقع أنه يجب تصميم العقوبات بشكل استراتيجي للبناء على الاتجاهات الحالية والحد من التداعيات حيث يتضمن هذا جزئيًا تقييمًا دقيقًا للمناقشات الجارية داخل ليبيا وحول الاقتصادات غير المشروعة مع تعيينات مصممة لتتوافق مع الديناميكيات.

كذلك ، يجب أن تتأثر قرارات العقوبات بتقييم حساسية النزاع وقد تحدث عواقب غير مقصودة عند استهداف المجموعات التي تلعب أيضًا دورًا في كل من الحوكمة وسياسة الفصائل.

ووفقا للموقع إن استهداف بعض الجهات الفاعلة مع تجاهل منافسيه على سبيل المثال ، يمكن أن يُنظر إليه على أنه اختيار المجتمع الدولي للجانبين الأمر الذي يهدد بزعزعة استقرار الأوضاع المحلية الحساسة في كثير من الأحيان وتقويض المصداقية العامة للجهود الدولية.

أخيرًا ، يجب استخدام العقوبات فقط كجزء من استراتيجية أوسع ومحددة في ليبيا للتصدي للاقتصادات غير المشروعة باستخدام أدوات أخرى ومن الممكن بناء قدرة ليبيا على مواجهة التحدي حتى مع الضغط على العقوبات إضافة إلى تحقيق تأثيرات أكثر ديمومة واستدامة ويمكن أن تشمل هذه الأدوات مناهج المقاضاة وبناء القدرات المحلية لإنفاذ القانون والمساعدة الإنمائية للمجتمعات المعرضة لخطر التسلل الإجرمي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية